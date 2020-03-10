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В Нидерландах отложили судебные слушания по делу МН17

Новости » Общество     10.03.2020 - 17:34
В Нидерландах отложили судебные слушания по делу МН17
Иллюстративное фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Судебные слушания отложили до 23 марта

В Нидерландах отложили проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 до 23 марта. Об этом RTLNieuws.

Сообщается, что заседание были отложены для ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. В понедельник, 23 марта, продолжится заседание, на котором ожидается решение суда по запросам.

Напомним, 9 марта в Гааге начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. В катастрофе обвиняются россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Ни один из них не прибыл на первое заседание.

При этом, председательствующий в окружном суде Гааги по делу МН17 судья Хэндрик Стейнхаус заявил, что для вынесения решения в деле о причастности четырех человек к трагедии понадобится более 14 дней.

Также РБК-Украина писало, что следствие по делу МН17 проведет дополнительное расследование, в частности, проверит с русскоговорящим специалистом подлинность перехваченных Службой безопасности Украины (СБУ) разговоров боевиков.

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