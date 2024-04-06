Дипломатичний скандал. Мексика зупинила відносини з Еквадором через затримання в посольстві

Мексика, за словами її президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, планує призупинити дипломатичні відносини з Еквадором. Він вже доручив міністру закордонних справ Мексики призупинити дипломатичні відносини з Еквадором, назвавши арешт порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики.

Рейд, як пише Bloomberg, стався через кілька годин після того, як Мексика надала політичний притулок Гласу, який перебував у посольстві з грудня через ордер на його арешт від влади Еквадору. Міністерство закордонних справ Мексики також заявило в п’ятницю, що відхиляє посилення присутності агентів еквадорської поліції біля свого посольства та вимагає поважати свій суверенітет.

Глас, який двічі засуджений за корупцію, як зазначає Reuters, втік до посольства після того, як у чаті, опублікованому Офісом генерального прокурора Еквадору, говорилося, що торговець наркотиками підкупив суддю, щоб отримати його дострокове звільнення під час відбування судимості за хабарництво.