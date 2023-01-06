У Мексиці затримання наркобарона викликало заворушення: підбито гелікоптери та літак

Наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса затримали в Мексиці. Це призвело до зіткнень на вулицях, загибелі та поранення людей, 250 автомобілів було викрадено. Під час затримання було підбито два вертольоти та літак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Formula .

Міноборони Мексики підтвердило затримання Гусмана Лопеса у місті Кульякані у штаті Сіналоа пізно ввечері 5 січня. Наркобарона було доставлено до Мехіко літаком Військово-повітряних сил, його помістили до в'язниці суворого режиму.

Після затримання на вулицях міста почалися перестрілки, деякі вулиці були заблоковані автомобілями, що горять. Регіональна влада рекомендувала жителям не залишати вдома та скасувала заняття у школах та університетах.

Голова регіонального управління громадської безпеки Крістобаль Кастаньєда повідомив у Twitter, що під час затримання постраждали не менше семи співробітників правоохоронних органів.

Губернатор Рубен Роча Мойя повідомив, що під час зіткнень поліції та армії з бойовиками загинуло 10 людей, поранення отримали не менше 29 осіб.

Два вертольоти були пошкоджені потраплянням із великокаліберної зброї, встановленої на броньованих автомобілях охоронців наркобарона. Під час посадки в аеропорту Кульякана було підбито турбогвинтовий літак.

Затримання відбулося напередодні зустрічі лідерів Канади, Мексики та США у Мехіко. Вона запланована на 10 січня. Водночас МЗС Мексики стверджує, що країна не планує прискореної екстрадиції наркобарона США.

Раніше невідомі напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа. В результаті загинули 14 людей.

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