RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дипломатический скандал. Мексика остановила отношения с Эквадором из-за задержания в посольстве

Фото: Мексика остановила отношения с Эквадором из-за задержания бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа в посольстве (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики, расположенное в столице страны, где скрывался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, и задержала его. После этого Мексика остановила отношения с Эквадором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Мексика, по словам ее президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, планирует приостановить дипломатические отношения с Эквадором. Он уже поручил министру иностранных дел Мексики приостановить дипломатические отношения с Эквадором, назвав арест нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Рейд, как пишет Bloomberg, произошел через несколько часов после того, как Мексика предоставила политическое убежище Гласу, находившемуся в посольстве с декабря из-за ордера на его арест от власти Эквадора. Министерство иностранных дел Мексики также заявило в пятницу, что отклоняет усиление присутствия агентов эквадорской полиции у своего посольства и требует уважать суверенитет.

Глас, дважды осужденный за коррупцию, как отмечает Reuters, сбежал в посольство после того, как в чате, опубликованном Офисом генерального прокурора Эквадора, говорилось, что торговец наркотиками подкупил судью, чтобы получить его досрочное освобождение во время отбывания судимости за взяточничество.

Напомним, в начале прошлого года в Мексике в северном штате Синалоа члены картеля пытались освободить задержанного полицией наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, что вызвало беспорядки на улицах и вспышку насилия, и в столкновениях погибли как минимум 19 подозреваемых преступников и 10 военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МексикаЗадержаниеЭквадор