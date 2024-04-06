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Дипломатичний скандал. Мексика зупинила відносини з Еквадором через затримання в посольстві

Субота 06 квітня 2024 09:01
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Дипломатичний скандал. Мексика зупинила відносини з Еквадором через затримання в посольстві Фото: Мексика зупинила стосунки з Еквадором через затримання колишнього віце-президента Еквадору Хорхе Гласа у посольстві (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція Еквадору увірвалася в посольство Мексики, розташоване, в столиці країни, де переховувався колишній віце-президент Еквадору Хорхе Глас, і затримала його. Після цього Мексика зупинила відносини з Еквадором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg и Reuters.

Мексика, за словами її президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, планує призупинити дипломатичні відносини з Еквадором. Він вже доручив міністру закордонних справ Мексики призупинити дипломатичні відносини з Еквадором, назвавши арешт порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики.

Рейд, як пише Bloomberg, стався через кілька годин після того, як Мексика надала політичний притулок Гласу, який перебував у посольстві з грудня через ордер на його арешт від влади Еквадору. Міністерство закордонних справ Мексики також заявило в п’ятницю, що відхиляє посилення присутності агентів еквадорської поліції біля свого посольства та вимагає поважати свій суверенітет.

Глас, який двічі засуджений за корупцію, як зазначає Reuters, втік до посольства після того, як у чаті, опублікованому Офісом генерального прокурора Еквадору, говорилося, що торговець наркотиками підкупив суддю, щоб отримати його дострокове звільнення під час відбування судимості за хабарництво.

Нагадаємо, на початку минулого року у Мексиці в північному штаті Сіналоа члени картелю намагалися звільнити затриманого поліцією наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса, що викликало заворушення на вулицях і спалах насильства, і в сутичках загинули щонайменше 19 підозрюваних злочинців та 10 військовослужбовців.

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Мексика Задержание Эквадор
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