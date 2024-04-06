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Дипломатический скандал. Мексика остановила отношения с Эквадором из-за задержания в посольстве

Суббота 06 апреля 2024 09:01
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Дипломатический скандал. Мексика остановила отношения с Эквадором из-за задержания в посольстве Фото: Мексика остановила отношения с Эквадором из-за задержания бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа в посольстве (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция Эквадора ворвалась в посольство Мексики, расположенное в столице страны, где скрывался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, и задержала его. После этого Мексика остановила отношения с Эквадором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Мексика, по словам ее президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, планирует приостановить дипломатические отношения с Эквадором. Он уже поручил министру иностранных дел Мексики приостановить дипломатические отношения с Эквадором, назвав арест нарушением международного права и суверенитета Мексики.

Рейд, как пишет Bloomberg, произошел через несколько часов после того, как Мексика предоставила политическое убежище Гласу, находившемуся в посольстве с декабря из-за ордера на его арест от власти Эквадора. Министерство иностранных дел Мексики также заявило в пятницу, что отклоняет усиление присутствия агентов эквадорской полиции у своего посольства и требует уважать суверенитет.

Глас, дважды осужденный за коррупцию, как отмечает Reuters, сбежал в посольство после того, как в чате, опубликованном Офисом генерального прокурора Эквадора, говорилось, что торговец наркотиками подкупил судью, чтобы получить его досрочное освобождение во время отбывания судимости за взяточничество.

Напомним, в начале прошлого года в Мексике в северном штате Синалоа члены картеля пытались освободить задержанного полицией наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, что вызвало беспорядки на улицах и вспышку насилия, и в столкновениях погибли как минимум 19 подозреваемых преступников и 10 военнослужащих.

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