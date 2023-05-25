Дипломатичний двобій. Лавров по стопам Кулеби готує свій візит до Африки

Африка залишається територією дипломатичного двобою. Щоб не втратити свій так званий "авторитет" на континенті, Росія готує турне міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в його відеозверненні.
Міністр Кулеба, 22 травня, розпочав друге турне країнами Африки та анонсував низку важливих зустрічей з африканськими лідерами та бізнесом.
Як пояснив Дмитро Кулеба, під час свого візиту він планує вирішити три ключові завдання, серед яких:
В рамках свого першого турне до Африки, який відбувся в жовтні 2022 року, міністр відвідав:
"Все, звісно, непросто. Тому що 30 років Росія тут дуже потужно працювала й сіяла свою пропаганду. Переконує у тому, що вона є рятівником та захисником Африки", - розповів міністр.
Як відзначив Кулеба, Кремль слідкує за його турне, оскільки після кожного візиту надсилає свого посла, аби той переконував лідерів африканських країн в "недоречності" зустрічі з українським міністром.
"Лавров планує по моїх слідах одразу говорити з тими людьми, з якими я говорив, готує свої візити. Африка, це простір дипломатичного двобою. На жаль, хотілося б, щоб росіяни визнали свою поразку й припинили свої безглузді спроби. Однак, боротьба триває. Треба боротись за кожен куточок світу, оскільки інтерес України є в кожному куточку", - додав Кулеба.
Куди далі?
За словами міністра, наразі він перебуває в аеропорту Ефіопії та очікує на свій рейс до наступної африканської країни - Руанди.
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