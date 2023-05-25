ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дипломатичний двобій. Лавров по стопам Кулеби готує свій візит до Африки

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 12:09
Дипломатичний двобій. Лавров по стопам Кулеби готує свій візит до Африки Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Африка залишається територією дипломатичного двобою. Щоб не втратити свій так званий "авторитет" на континенті, Росія готує турне міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в його відеозверненні.

Турне до Африки

Міністр Кулеба, 22 травня, розпочав друге турне країнами Африки та анонсував низку важливих зустрічей з африканськими лідерами та бізнесом.

Як пояснив Дмитро Кулеба, під час свого візиту він планує вирішити три ключові завдання, серед яких:

  • залучити країни до втілення "формули миру" президента України Володимира Зеленського;
  • заручитись підтримкою безперебійного експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи;
  • створити нові можливості для українського бізнесу.

В рамках свого першого турне до Африки, який відбувся в жовтні 2022 року, міністр відвідав:

  • Сенегал;
  • Кот-д‘Івуар;
  • Гану;
  • Кенію.

Росія боїться втратити свій "авторитет"

"Все, звісно, непросто. Тому що 30 років Росія тут дуже потужно працювала й сіяла свою пропаганду. Переконує у тому, що вона є рятівником та захисником Африки", - розповів міністр.

Як відзначив Кулеба, Кремль слідкує за його турне, оскільки після кожного візиту надсилає свого посла, аби той переконував лідерів африканських країн в "недоречності" зустрічі з українським міністром.

"Лавров планує по моїх слідах одразу говорити з тими людьми, з якими я говорив, готує свої візити. Африка, це простір дипломатичного двобою. На жаль, хотілося б, щоб росіяни визнали свою поразку й припинили свої безглузді спроби. Однак, боротьба триває. Треба боротись за кожен куточок світу, оскільки інтерес України є в кожному куточку", - додав Кулеба.

Куди далі?

За словами міністра, наразі він перебуває в аеропорту Ефіопії та очікує на свій рейс до наступної африканської країни - Руанди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Африка Війна в Україні
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром