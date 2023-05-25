Дипломатический поединок. Лавров по стопам Кулебы готовит свой визит в Африку
Африка остается территорией дипломатического поединка. Чтобы не потерять свой так называемый авторитет на континенте, Россия готовит турне министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в его видеообращении.
Турне в Африку
Министр Кулеба, 22 мая, начал второе турне по странам Африки и анонсировал ряд важных встреч с африканскими лидерами и бизнесом.
Как пояснил Дмитрий Кулеба, во время своего визита он планирует решить три ключевые задачи, среди которых:
- привлечь страны к воплощению "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского;
- заручиться поддержкой бесперебойного экспорта внутри Черноморской зерновой инициативы;
- создать новые возможности для украинского бизнеса
В рамках своего первого турне в Африку, состоявшемся в октябре 2022 года, министр посетил:
- Сенегал;
- Кот-д'Ивуар;
- Гану;
- Кению.
Россия боится потерять свой "авторитет"
"Все, конечно, непросто. Потому что 30 лет Россия здесь очень мощно работала и сеяла свою пропаганду. Убеждает, что она является спасителем и защитником Африки", - рассказал министр.
Как отметил Кулеба, Кремль следит за его турне, поскольку после каждого визита посылает своего посла, чтобы тот убеждал лидеров африканских стран в "неуместности" встречи с украинским министром.
"Лавров планирует по моим следам сразу говорить с теми людьми, с которыми я говорил, готовит свои визиты. Африка, это пространство дипломатического поединка. К сожалению, хотелось бы, чтобы россияне признали свое поражение и прекратили свои бессмысленные попытки. Однако, борьба продолжается. Надо бороться за каждый уголок мира, поскольку интерес Украины есть в каждом уголке", - добавил Кулеба.
Куда дальше?
По словам министра, сейчас он находится в аэропорту Эфиопии и ожидает свой рейс в следующую африканскую страну - Руанду.
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