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Дипломатична ізоляція Росії триває, - Сибіга

Понеділок 17 березня 2025 14:26
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Дипломатична ізоляція Росії триває, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Мілан Лєліч

Росія залишається в дипломатичній ізоляції, попри окремі міжнародні контакти. Водночас триває робота над створенням спеціального трибуналу для притягнення її до відповідальності.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує залишатися в дипломатичній ізоляції, попри окремі контакти на міжнародній арені. За його словами, Москва намагається створити ілюзію повернення до нормальності, але насправді цього не відбувається.

"Санкції тривають, всі санкційні пакети на сьогодні задіяні. Ми говоримо про обмеження участі Росії в низці міжнародних організацій, в міжнародних важливих подіях", - наголосив міністр.

Він також відзначив прогрес у створенні спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності.

"Ця робота ведеться, тому що були прийняті певні макро-рішення на початку, потім все перейшло на рівень більш експертної, фахової роботи, і зараз ми досягли дійсно суттєвого процесу, з перспективою прискореного подальшого руху", - зазначив Сибіга.

За його словами, міжнародна спільнота продовжує працювати над притягненням Кремля до відповідальності, і ця тема залишається актуальною на міжнародному рівні.

Нагадаємо, під час звернення до нації в Конгресі 4 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія подає сигнали до готовності припинити війну в Україні. Він також підтвердив, що президент Володимир Зеленський готовий долучитися до мирних переговорів про завершення війни.

Також США не виключили виходу з трибуналу щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Рада юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу днями обговорить трибунал для російського диктатора Володимира Путіна. В ЄС хочуть притягнути голову Кремля до відповідальності за воєнні злочини.

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