Дипломатична ізоляція Росії триває, - Сибіга

Росія залишається в дипломатичній ізоляції, попри окремі міжнародні контакти. Водночас триває робота над створенням спеціального трибуналу для притягнення її до відповідальності.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна .

Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує залишатися в дипломатичній ізоляції, попри окремі контакти на міжнародній арені. За його словами, Москва намагається створити ілюзію повернення до нормальності, але насправді цього не відбувається.

"Санкції тривають, всі санкційні пакети на сьогодні задіяні. Ми говоримо про обмеження участі Росії в низці міжнародних організацій, в міжнародних важливих подіях", - наголосив міністр.

Він також відзначив прогрес у створенні спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності.

"Ця робота ведеться, тому що були прийняті певні макро-рішення на початку, потім все перейшло на рівень більш експертної, фахової роботи, і зараз ми досягли дійсно суттєвого процесу, з перспективою прискореного подальшого руху", - зазначив Сибіга.

За його словами, міжнародна спільнота продовжує працювати над притягненням Кремля до відповідальності, і ця тема залишається актуальною на міжнародному рівні.