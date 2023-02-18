ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дипломаты США и Китая остаются в диалоге, несмотря на инцидент с шаром, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 18 февраля 2023 07:58
Дипломаты США и Китая остаются в диалоге, несмотря на инцидент с шаром, - Белый дом Фото: дипломатические контакты США с Китаем остаются активными, заявили в Белом доме (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дипломатические контакты Вашингтона с Пекином остаются активными даже после того, как в небе США был сбит китайский воздушный шар.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я понимаю, что есть напряженность, но у госсекретаря Блинкена по-прежнему есть открытая линия связи с министром иностранных дел. У нас все еще есть посольство в Пекине. И Государственный департамент также может напрямую общаться с персоналом посольства Китая здесь, в Вашингтоне", - заявил Кирби.

По его словам, каналы связи между военными специалистами двух стран временно не функционируют.

"К сожалению, военные линии не открыты, и это действительно то, что мы хотели бы изменить", - добавил он.

Китай прервал несколько каналов связи между военными после августовского визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

Также мы писали, что по словам Байдена, пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен