Дипломатам РФ можуть обмежити пересування по Євросоюзу: у Німеччині хочуть конкретики

У Німеччині запропонували розглянути конкретні пропозиції щодо обмеження пересування російських дипломатів у країнах Євросоюзу.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.
Вадефуль за підсумками переговорів із головою МЗС Чехії Яном Ліпавським прокоментував ініціативу Праги про обмеження пересування російських дипломатів Євросоюзом.
За словами німецького чиновника, необхідно розглянути, як конкретно здійснити таку ініціативу. Відпрацювати її з юридичного погляду, а також підготуватися до можливих заходів у відповідь.
Глава німецького МЗС розповів, що Німеччина має суворі стандарти безпеки для акредитації російських дипломатів.
Він також вважає, що зараз тиск на Росію потрібно посилити за допомогою санкцій проти її тіньового флоту або торгівлі нафтою.
Нагадаємо, ще торік Чехія та ще сім країн надіслали чиновникам ЄС пропозицію заборонити російським дипломатам вільно пересуватися країнами блоку.
Вони зазначили, що російські дипломати можуть займатися розвідкою, пропагандою або навіть підготовкою диверсій.
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