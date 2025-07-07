Дипломатам РФ можуть обмежити пересування по Євросоюзу: у Німеччині хочуть конкретики

Вадефуль за підсумками переговорів із головою МЗС Чехії Яном Ліпавським прокоментував ініціативу Праги про обмеження пересування російських дипломатів Євросоюзом.

За словами німецького чиновника, необхідно розглянути, як конкретно здійснити таку ініціативу. Відпрацювати її з юридичного погляду, а також підготуватися до можливих заходів у відповідь.

Глава німецького МЗС розповів, що Німеччина має суворі стандарти безпеки для акредитації російських дипломатів.

Він також вважає, що зараз тиск на Росію потрібно посилити за допомогою санкцій проти її тіньового флоту або торгівлі нафтою.