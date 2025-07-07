Дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу: в Германии хотят конкретики

Вадефуль по итогам переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским прокомментировал инициативу Праги об ограничении передвижения российских дипломатов по Евросоюзу.

По словам немецкого чиновника, необходимо рассмотреть, как конкретно осуществить такую инициативу. Отработать ее с юридической точки зрения, а также подготовиться к возможным ответным мерам.

Глава немецкого МИДа рассказал, что Германия имеет строгие стандарты безопасности для аккредитации российских дипломатов.

Он также считает, что сейчас давление на Россию нужно усилить с помощью санкций против ее теневого флота или торговли нефтью.