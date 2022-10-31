Дипломат пояснив, чи вигідна Китаю війна в Україні

"Нещодавно я почув цікаву цифру. Внаслідок російсько-української війни Китай втратив понад 100 млрд доларів. Це результат і санкцій, і згортання міжнародної торгівлі, і скорочення поставок зерна. Не може Китаю подобатися ця війна, тому що він втрачає через неї", - сказав Єльченко.

За його словами, Китай поставив перед собою мету через 10-15 років вийти в число найбільш розвинутих країн світу. "В них величезне ВВП, оскільки це велика держава. Але насправді це країна з економікою "третього світу". Ця мета була підтверджена на останньому з'їзді КПК, де продовжили повноваження очільника Китаю Сі Цзіньпіна", - додав він.

Щоб увійти в список найбільш розвинутих країн, ВВП Китаю має щорічно зростати щонайменше на 7-9%. Через війну в них не буде мінусовий показник, але приріст буде в кращому випадку 2-3%. "Тому Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб це продовжувалося. Можливо, нам би хотілося, щоб Китай щодня заявляв, що Росія - агресор. Але Китай діє тихо і непомітно", - зазначив екс-посол.

За його словами, по суті Китай підтримує режим санкцій проти Росії, просто це не афішуєтьcя. "Наприклад, є заборона китайського уряду деяким компаніям постачати електроніку Росії, яка може використовуватися у ВПК. Китай не збільшив покупку російської нафти та газу, хоча Росія дуже на це сподівалася", - додав він.