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Дипломат объяснил, выгодна ли Китаю война в Украине

Фото: Китай не заинтересован в продолжении войны России против Украины (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Китай совершенно не заинтересован в том, чтобы война России против Украины продолжалась. Бывший постпред в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко обосновывает это экономическими потерями.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией".

"Недавно я услышал интересную цифру. В результате российско-украинской войны Китай потерял более 100 млрд долларов. Это результат и санкций, и сворачивания международной торговли, и сокращения поставок зерна. Не может Китаю нравиться эта война, потому что он теряет из-за нее", - сказал Ельченко.

По его словам, Китай поставил перед собой цель спустя 10-15 лет выйти в число наиболее развитых стран мира. "У них огромный ВВП, поскольку это большое государство. Но на самом деле это страна с экономикой "третьего мира". Эта цель была подтверждена на последнем съезде КПК, где продлили полномочия главы Китая Си Цзиньпина", - добавил он.

Чтобы войти в список наиболее развитых стран, ВВП Китая должен ежегодно расти минимум на 7-9%. Из-за войны у них не будет минусовый показатель, но прирост будет в лучшем случае 2-3%. "Поэтому Китай абсолютно не заинтересован в том, чтобы это продолжалось. Возможно, нам бы хотелось, чтобы Китай ежедневно заявлял, что Россия - агрессор. Но Китай действует тихо и незаметно", - отметил экс-посол.

По его словам, по сути Китай поддерживает режим санкций против России, просто это не афишируется. "Например, запрет китайского правительства некоторым компаниям поставлять электронику России, которая может использоваться в ВПК. Китай не увеличил покупку российской нефти и газа, хотя Россия очень на это надеялась", - добавил он.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2022 году с 4,4 до 3,2%.

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