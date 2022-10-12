Нафта дешевшає після зниження прогнозу МВФ щодо світової економіки

Ціни на нафту знижуються третю сесію поспіль у середу, 12 жовтня. Інвестори стурбовані ударом по попиту через ризики глобальної рецесії, що зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,5% до 93,78 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,8% до 88,66 доларів за барель. Обидва контракти впали на 2% на попередній сесії.

Міжнародний валютний фонд 11 жовтня знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2023 рік та попередив про збільшення ризику глобальної рецесії.

Але МВФ також закликав центральні банки продовжувати боротьбу з інфляцією, навіть попри те, що інвестори побоюються, що політики можуть спровокувати різкий економічний спад, надто швидко та надто високо піднявши вартість запозичень.

Президент Федерального резервного банку Клівленда Лоретта Местер заявила, що Федеральна резервна система США повинна буде наполягати на посиленні грошово-кредитної політики, оскільки вона ще має контролювати інфляцію.

Долар різко виріс, оскільки Банк Англії має завершити свою програму купівлі облігацій у п'ятницю. Більш сильний долар робить номіновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют і, як правило, чинить тиск на нафту та інші ризиковані активи.

На ринок нафти також тисне жорсткість обмежень на COVID-19 в Китаї, другому за величиною споживачеві нафти у світі.

Минулого тижня Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), вирішили скоротити свій видобуток на 2 млн барелів на добу.

За словами аналітиків ANZ, посилення прогнозів пропозиції після оголошення ОПЕК+ нині "значною мірою проігноровано ринком".