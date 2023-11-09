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Діпфейк із Залужним: в ГУР пояснили мету поширення "відеозвернень"

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кінцевою метою поширення недостовірної інформації або ж, як приклад, діпфейків з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, є деморалізація українського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Там є інше відео. Теж діпфейк, але де людина схожа на Залужного каже, що сперечається із Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) по якому окупованому місту по окупантах випустити ракету. Мені цей варіант більше подобається", - заявив Юсов.

За словами представника ГУР, наразі ворог посилив кампанію, яка спрямована на розкол українського суспільства. Поширенням дезінформації росіяни намагаються розсварити представників різних груп, підірвати єдність нашого народу й нацькувати один на одного.  

"Якщо хтось вас закликає до якихось активних дій. Виходу на площу, наприклад. Давайте подумаємо, кому на користь це все в даній ситуації? Якщо хтось поширює недостовірну інформацію без посилання на джерела, про якоїсь конспірології, про якісь змову чи "нескінченну зраду"  - кінцевою метою цього є деморалізація українського суспільства, яка має спричинити капітуляцію в кінці", - додав Юсов. 

Як відзначив Андрій Юсов, сьогодні ворог розраховує на сварку "всіх проти всіх" всередині України. Водночас важливо бути готовим й не сприймати серйозно усю маячню щодо "зради" й "все пропало", яка масово сіятиметься з усіх джерел. 

Що цьому передувало

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням

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