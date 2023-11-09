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Дипфейк с Залужным: в ГУР объяснили цель распространения "видеообращений"

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Конечной целью распространения недостоверной информации или, как пример, дипфейков с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, является деморализация украинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Там есть другое видео. Тоже дипфейк, но где человек похожий на Залужного говорит, что спорит с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) по какому оккупированному городу по оккупантам выпустить ракету. Мне этот вариант больше нравится", - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, сейчас враг усилил кампанию, которая направлена на раскол украинского общества. Распространением дезинформации россияне пытаются рассорить представителей разных групп, подорвать единство нашего народа и натравить друг на друга.  

"Если кто-то вас призывает к каким-то активным действиям. Выходу на площадь, например. Давайте подумаем, кому на пользу это все в данной ситуации? Если кто-то распространяет недостоверную информацию без ссылки на источники, о какой-то конспирологии, о каком-то заговоре или "бесконечной измене" - конечной целью этого является деморализация украинского общества, которая должна привести к капитуляции в конце", - добавил Юсов.

Как отметил Андрей Юсов, сегодня враг рассчитывает на ссору "всех против всех" внутри Украины. В то же время важно быть готовым и не воспринимать серьезно весь бред о "зраде" и "все пропало", который будет массово сеяться из всех источников.

Что этому предшествовало

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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