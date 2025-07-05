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Диого Жоту и его брата похоронили в родном городе: на церемонии прощания были звезды "Ливерпуля" и сборной Португалии

Гондомар, Суббота 05 июля 2025 15:48
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Диого Жоту и его брата похоронили в родном городе: на церемонии прощания были звезды "Ливерпуля" и сборной Португалии Фото: Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон на церемонии погребения (x.com/ESPNFC)
Автор: Андрей Костенко

В португальском городе Гондомар состоялась церемония прощания с форвардом "Ливерпуля" Диогу Жотой и его братом Андре Силвой, которые трагически погибли в автокатастрофе 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports Insider.

Кто из звезд прибыл на церемонию прощания

Среди присутствующих были главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, капитан команды Вирджил ван Дейк, а также игроки - Эндрю Робертсон, Дарвин Нуньес, Алексис МакАллистер, Кертис Джонс, Коди Гакпо, Конор Брэдли, Райан Гравенберх, Ватару Эндо и другие. Также на похороны прибыли бывшие лидеры "красных" - Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон.

На церемонии прощания ван Дейк нес стилизованную футболку с номером 20, под которым Жота играл за "Ливерпуль", а Робертсон - с номером 30, под которым действовал в сборной Португалии.

Из игроков сборной Португалии отдать дань погибшим прибыли Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва и Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Жоау Фелиш ("Челси"). А также Жоау Канселу и Рубен Невеш из аравийского "Аля-Хиляля", которые вернулись из США после участия в Клубном чемпионате мира.

На церемонии присутствовал и главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес.

Прощание состоялось в церкви города Гондомар - именно в нем началась футбольная карьера Диогу.

Изначально похороны планировали провести в узком семейном кругу, однако позже доступ в церковь был открыт для всех, кто хотел попрощаться с футболистами. Перед храмом выстроилась огромная очередь людей.

"Ливерпуль" поддержит семью Жоты

После гибели Диогу Жоты руководство "Ливерпуля" приняло решение выплатить семье игрока полную сумму за оставшуюся часть его контракта, который действовал до 2027 года.

Согласно данным Record, форвард получал около 140 тысяч фунтов в неделю, то есть более 7 миллионов фунтов ежегодно.

Кроме того, клуб объявил о намерении увековечить футболку с 20-м номером, под которым Жота выступал на протяжении пяти сезонов. За это время он выиграл четыре трофея, включая чемпионский титул Премьер-лиги в 2025 году.

Что известно о смерти Жоты

28-летний спортсмен погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, произошедшем 3 июля. Вместе с ним в автомобиле Lamborghini находился его 26-летний брат Андре Силва, который также скончался в результате аварии.

По предварительной информации испанской полиции, причиной трагедии стал прокол шины во время обгона, после чего автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Спасатели, прибывшие на место происшествия в провинции Самора, лишь констатировали смерть обоих мужчин.

Это печальное событие произошло всего через 10 дней после того, как Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозу, с которой у него было трое детей.

Футбольные клубы и игроки со всего мира выражают глубокие соболезнования семье и близким Диогу Жоты.

Ранее писали о жестоком убийстве известного украинского боксера и его семьи в Донецкой области.

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Футбол Ливерпуль Португалия
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