UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" звело внічию спаринг зі "Шкендією" на зимових зборах

Фото: Владислав Ванат зрівняв рахунок у другому таймі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" розійшлося миром із північномакедонською "Шкендією" на турецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Шкендія" – 1:1

Голи: Ванат, 60 – Шала, 26

 

Суперники довго не запрягали та в стартові 15 хвилин змарнували кілька моментів. Спершу Шапаренко пробив повз ворота після прострілу з флангу. Далі Волошин із меж штрафного пробив у поперечину. Відповідь македонців була подвійною – Адемі пробив вище воріт, а гол Сінарі скасували через офсайд.

Згодом "Динамо" трохи збавило оберти. За такий обережний підхід "Шкендія" швидко покарала столичний гранд. На 26-й хвилині Адемі відшукав передачею Шалу, а той влучно пробив у ближній кут – 0:1.

До завершення першої половини та на старті другого тайму гідно відповісти на пропущений м'яч "динамівці" не змогли. Щоправда, після перерви підопічні Олександра Шовковського заволоділи ініціативою. А на 60-й хвилині несподівано зрівняли рахунок – Ванат відправив м'яч у сітку після прострілу Кабаєва.

Натхненні голом лідера атак "біло-сині" затиснули балканський колектив на власній половині. Кияни методично тиснули на оборону "Шкендії", але редути північномакедонського гранда виявилися міцними. Зрештою, команди розійшлися миром.

 

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат

До слова, раніше УПЛ оприлюднила графік першого туру після зимової паузи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины