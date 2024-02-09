"Динамо" звело внічию спаринг зі "Шкендією" на зимових зборах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Шкендія" – 1:1

Голи: Ванат, 60 – Шала, 26

Суперники довго не запрягали та в стартові 15 хвилин змарнували кілька моментів. Спершу Шапаренко пробив повз ворота після прострілу з флангу. Далі Волошин із меж штрафного пробив у поперечину. Відповідь македонців була подвійною – Адемі пробив вище воріт, а гол Сінарі скасували через офсайд.

Згодом "Динамо" трохи збавило оберти. За такий обережний підхід "Шкендія" швидко покарала столичний гранд. На 26-й хвилині Адемі відшукав передачею Шалу, а той влучно пробив у ближній кут – 0:1.

До завершення першої половини та на старті другого тайму гідно відповісти на пропущений м'яч "динамівці" не змогли. Щоправда, після перерви підопічні Олександра Шовковського заволоділи ініціативою. А на 60-й хвилині несподівано зрівняли рахунок – Ванат відправив м'яч у сітку після прострілу Кабаєва.

Натхненні голом лідера атак "біло-сині" затиснули балканський колектив на власній половині. Кияни методично тиснули на оборону "Шкендії", але редути північномакедонського гранда виявилися міцними. Зрештою, команди розійшлися миром.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат