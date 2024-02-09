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"Динамо" свело вничью спарринг со "Шкендией" на зимних сборах

Пятница 09 февраля 2024 17:54
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"Динамо" свело вничью спарринг со "Шкендией" на зимних сборах Фото: Владислав Ванат сравнял счет во втором тайме (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" разошлось миром с северомакедонской "Шкендией" на турецкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Шкендия" – 1:1

Голы: Ванат, 60 – Шала, 26

Соперники долго не запрягали и в стартовые 15 минут упустили несколько моментов. Сначала Шапаренко пробил мимо ворот после прострела с фланга. Далее Волошин из пределов штрафной пробил в перекладину. Ответ македонцев был двойным – Адеми пробил выше ворот, а гол Синари отменили из-за офсайда.

Впоследствии "Динамо" немного сбавило обороты. За такой осторожный подход "Шкендия" быстро наказала столичный гранд. На 26-й минуте Адеми отыскал передачей Шалу, а тот точно пробил в ближний угол – 0:1.

До завершения первой половины и на старте второго тайма достойно ответить на пропущенный мяч "динамовцы" затруднились. Правда, после перерыва подопечные Александра Шовковского завладели инициативой. А на 60-й минуте неожиданно сравняли счет – Ванат отправил мяч в сетку после прострела Кабаева.

Вдохновленные голом лидера атак "бело-синие" зажали балканский коллектив на собственной половине. Киевляне методично давили на оборону "Шкендии", но редуты северомакедонского гранда оказались крепкими. В конце концов команды разошлись миром.

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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