"Динамо" не змогло перемогти "Зальцбург" у Лізі чемпіонів і вилетіло до Ліги Європи

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

"Зальцбург" – "Динамо" – 1:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Дагім, 12 – Ванат, 29

Віце-чемпіон України взявся атакувати з перших хвилин. Утім, спроба стартового тиску обернулася хіба що дальнім ударом Піхальонка повз ворота. Натомість "червоні бики" реалізували перший момент – Дагім у контратаці змістився вздовж лінії штрафного в центр і пробив у кут.

"Зальцбург" ще до екватору тайму міг забивати більше. Зокрема, Дедіч відправив м'яч вище воріт після вривання з флангу, Глух не влучив у кут із кількох метрів, а Єо не зміг акцентовано пробити. Ще один постріл останнього з гострого кута витягнув Бущан.

Тим не менше, австрійський гранд отримав гол у власні ворота. Михавко з власної половини, здавалося, навмання закинув на хід Ванату. Форвард "Динамо" влетів у вільну зону та пробив у дальній кут – 1:1.

Шанси вийти вперед "біло-сині" мали до та після перерви. Піхальонок трохи недокрутив у дальній кут, а прорив Кабаєва заблокували. Ванат же в пробив вище воріт у дотик після прострілу Ярмоленка. Між цими нагодами тринькали моменти й господарі. Байду двічі бив із меж штрафного – влучив в оборонця і не поцілив у рамку.

Орієнтовно зі середини другої половини запал обох команд помітно згас. Вочевидь, внутрішньо "Зальцбург" і "Динамо" погодилися на результативну нічию за умови, коли один гол одного чи іншого колективу вже нічого не змінить. Зрештою, на табло залишилися одинички.

Отже, підопічні Олександра Шовковського завершили виступи в Лізі чемпіонів 2024/25. "Біло-сині" вибили белградський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс", але спіткнулися на "Зальцбурзі". Тепер кияни продовжать єврокубкову кампанію в основній сітці Ліги Європи.