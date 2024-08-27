"Динамо" не смогло победить "Зальцбург" в Лиге чемпионов и вылетело в Лигу Европы

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответные матчи

"Зальцбург" – "Динамо" – 1:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29

Вице-чемпион Украины принялся атаковать с первых минут. Впрочем, попытка стартового давления обернулась разве что дальним ударом Пихаленка мимо ворот. Зато "красные быки" реализовали первый момент – Дагим в контратаке сместился вдоль линии штрафной в центр и пробил в угол.

"Зальцбург" еще до экватора тайма мог забивать больше. В частности, Дедич отправил мяч выше ворот после врывания с фланга, Глух не попал в угол с нескольких метров, а Ео не смог акцентированно пробить. Еще один выстрел последнего из острого угла вытащил Бущан.

Тем не менее, австрийский гранд получил гол в свои ворота. Михавко с собственной половины, казалось, наугад забросил на ход Ванату. Форвард "Динамо" влетел в свободную зону и пробил в дальний угол – 1:1.

Шансы выйти вперед "бело-синие" имели до и после перерыва. Пихаленок немного недокрутил в дальний угол, а прорыв Кабаева заблокировали. Ванат же пробил выше ворот в касание после прострела Ярмоленко. Между этими возможностями транжирили моменты и хозяева. Байду дважды бил из пределов штрафной – угодил в защитника и не попал в створ.

Ориентировочно с середины второй половины пыл обеих команд заметно угас. Очевидно, "Зальцбург" и "Динамо" согласились на результативную ничью при условии, когда один гол одного или другого коллектива уже ничего не изменит. В конце концов, на табло остались единички.

Итак, подопечные Александра Шовковского завершили выступления в Лиге чемпионов 2024/25. "Бело-синие" выбили белградский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс", но споткнулись на "Зальцбурге". Теперь киевляне продолжат еврокубковую кампанию в основной сетке Лиги Европы.