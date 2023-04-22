"Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у Класичному протистоянні УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Андрієвський, 82 – Степаненко, 12

Обидва головні тренери здивували вибором стартового складу. Керманич киян Мірча Луческу довірив фланги атаки нестабільному Беніто та молодому Волошину. Натомість його опонент Ігор Йовічевіч відправив Матвієнка на лівий фланг оборони, а оборонця Гочолейшвілі зробив правим півзахисником.

Чергове Класичне вітчизняні гранди розпочали доволі обережно. За такої ситуації ціна помилки зросла в кілька разів. Головна ж несподіванка – чекати її довелося недовго, всього до 12-ї хвилини. Антигероєм епізоду став молодий кіпер "Динамо" Нещерет.

Капітан "гірників" Степаненко отримав не зовсім зручну передачу від Судакова за метрів 30 від воріт "біло-синіх". Особливих варіантів хавбек не мав, тож вирішив пробити – удар не вийшов ідеальним, але м'яч почав опускатися перед воротарем, тож той не зміг парирувати постріл.

Пропустивши, "динамівці" заграли активніше. Щоправда, впродовж тривалого відрізку першої половини більшість атак підопічних Луческу завершувалися ще на підступах до штрафного майданчика "Шахтаря". Ще мінімум двічі в киян проходили навіси, але Беніто та Волошин не зуміли замкнути передачі партнерів.

Нарешті перед перервою команди обмінялися моментами. "Гірники" організували шанс для Коноплі, який опинився наодинці посеред карної зони господарів. Утім, оборонець не зміг точно пробити головою. "Динамо" відповіло ударом Беніто з рикошетом від Ракицького, з яким упорався Трубін. Як і з добиванням Ваната.

Старт другого тайму нагадав початок зустрічі. "Динамо" та "Шахтар" не форсували події, наче поставили на вичікування помилки суперника. Порушником спокою після перерви став "гірник" Судаков.

Український хавбек двічі брав ініціативу на себе, поки одноклубники та опоненти діяли інертно. Спершу він наважився на удар метрів із 25-ти, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Згодом Судаков бив із центру штрафного після передачі Михайліченка. Цього разу випад заблокував оборонець "біло-синіх".

У відповідь "Динамо" заграло активніше. Кияни розпочали пошук варіантів для створення реальних моментів у фінальній третині. Та ці спроби виявилися марними. Натомість "Шахтар" ледь не забив другий м'яч – Назарина з перспективного штрафного пробив над воротами.

Зате на 82-й хвилині майстер-клас із виконання стандартів для хавбека "гірників" провів Андрієвський. Саме українець узявся виконати зароблений перед входом до штрафного Царенком удар. "Динамівець" пробив хрестоматійно – перекинув стінку, а м'яч від поперечини полетів за лінію воріт!

Фінальні хвилини ознаменувалися хаотичною грою і великою кількістю фолів. Як наслідок, цифри на табло ані "Динамо", ані "Шахтарю" змінити вже не вдалося. "Гірники" втратили важливі два очки в боротьбі за титул. Тепер у команди Йовічевіча 53 очки. Перевага над "Зорею" – 7 пунктів, але "Дніпро-1" (45 очок) зіграв на два матчі менше. "Динамо" залишилося на 4-й сходинці (41 бал).