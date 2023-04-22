"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" в Классическом противостоянии УПЛ

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Динамо" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Андриевский, 82 – Степаненко, 12

Оба главных тренера удивили выбором стартового состава. Наставник киевлян Мирча Луческу доверил фланги атаки нестабильному Бенито и молодому Волошину. Его же оппонент Игор Йовичевич отправил Матвиенко на левый фланг обороны, а защитника Гочолейшвили сделал правым полузащитником.

Очередное Классическое отечественные гранды начали довольно осторожно. В такой ситуации цена ошибки выросла в несколько раз. Главная же неожиданность – ждать ее пришлось недолго, всего лишь до 12-й минуты. Антигероем эпизода стал молодой кипер "Динамо" Нещерет.

Капитан "горняков" Степаненко получил не совсем удобную передачу от Судакова в метрах 30-ти от ворот "бело-синих". Особых вариантов у хавбека не было, поэтому решил пробить – удар не получился идеальным, но мяч начал опускаться перед вратарем, поэтому тот не смог парировать выстрел.

Пропустив, динамовцы заиграли активнее. Правда, в течение длительного отрезка первой половины большинство атак подопечных Луческу завершалось еще на подступах к штрафной "Шахтера". Еще минимум дважды у киевлян проходили навесы, но Бенито и Волошин не сумели замкнуть передачи партнеров.

Наконец перед перерывом команды обменялись моментами. "Горняки" организовали шанс для Конопли, оказавшегося наедине посреди штрафной зоны хозяев. Однако защитник не смог точно пробить головой. "Динамо" ответило ударом Бенито с рикошетом от Ракицкого, с которым справился Трубин. Как и с добиванием Ваната.

Старт второго тайма напомнил начало встречи. "Динамо" и "Шахтер" не форсировали события, словно поставили на выжидание ошибки соперника. Нарушителем покоя после перерыва стал "горняк" Судаков.

Украинский хавбек дважды брал инициативу на себя, пока одноклубники и оппоненты действовали инертно. Сначала он решился на удар метров с 25-ти, но мяч прошел рядом со стойкой. Вскоре Судаков бил из центра штрафной после передачи Михайличенко. В этот раз выпад заблокировал защитник "бело-синих".

В ответ "Динамо" заиграло активнее. Киевляне приступили к поиску вариантов для создания реальных моментов в финальной трети. Но эти попытки оказались тщетными. "Шахтер" в свою очередь едва не забил второй мяч – Назарина с перспективного штрафного пробил выше ворот.

Зато на 82-й минуте мастер-класс по исполнению стандартов для хавбека "горняков" провел Андриевский. Именно украинец взялся выполнить заработанный Царенко перед входом в штрафную удар. "Динамовец" пробил хрестоматийно – перебросил стенку, а мяч от перекладины улетел за линию ворот!

Финальные минуты ознаменовались хаотической игрой и обилием фолов. Как следствие, цифры на табло ни "Динамо", ни "Шахтеру" изменить уже не удалось. "Горняки" потеряли важные два очка в борьбе за титул. Теперь у команды Йовичевича 53 очка. Преимущество над "Зарей" – 7 пунктов, но "Днепр-1" (45 очков) сыграл на два матча меньше. "Динамо" осталось на 4-й строчке (41 балл).