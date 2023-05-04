"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Ворсклою" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Ворскла" – "Динамо" – 1:2

Голи: Степанюк, 13 – Ванат, 24, Беніто, 48

Старт зустрічі був активним у виконанні обох команд. Господарі навіть зуміли забити швидкий м'яч. На 13-й хвилині "Ворскла" оформила гол в олдскульному стилі: Ісенко вибив від воріт, Степанюк у верховій боротьбі скинув на Кане, а той пасом вивів партнера на побачення з Нещеретом – форвард точно пробив у кут.

Гол розкрив гру ще більше. "Динамівці" додали обертів, щоб відігратися. Ось Буяльський пробив із півкола штрафного (неточно), а Беніто головою вдарив поруч зі стійкою після кутового. У відповідь Сефері в контратаці зряче бив у дальній із кута карної зони, але Нещерет перевів м'яч за межі поля.

На 24-й хвилині "Динамо" таки забило зусиллями Ваната. Форвард киян прийняв м'яч на підступах до штрафного й потужним пострілом лівою метрів із 20-ти відправив м'яч під дальню стійку. Стрибок Ісенка, хоч і був ефектним, але марним – 1:1!

Ще до перерви суперники мали кілька нагод, аби забити більше. Кане не зміг переграти Нещерета з меж штрафного, коли того на позицію вивів Степанюк. Далі Скляр із кількох метрів не зміг замкнути передачу п'ятою від Олійника. Натомість удар Кабаєва воротар полтавців відбив на кутовий.

Натомість на старті другої половини "Динамо" вийшло вперед. Гол прийшов із правого флангу гостей, де підключився Тимчик і навісив на лінію воротарського. Ісенко незграбно випустив м'яч із рук, а Беніто в два дотики відправив сферу в сітку.

На 65-й хвилині нігерієць ледь не оформив дубль. Вінгер "біло-синіх" утік на ворота з центра поля, але, намагаючись перекинути м'яч через Ісенка, пробив над поперечиною. Акцент у грі поступово змістився на боротьбу між двома штрафними майданчиками. Посприяла цьому і повітряна тривога, що перервала матч на понад півгодини.

Фактично у фінальні хвилини "Ворскла" створила лише один момент, щоб вирвати нічию. Це Бацула з лівого флангу навісив у район воротарського, де Степанюк намагався пробити. Та акцентованого удару завдати так і не зміг. Як наслідок, перемога за "Динамо".