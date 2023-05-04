"Динамо" одержало волевую победу над "Ворсклой" в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Ворскла" – "Динамо" – 1:2

Голы: Степанюк, 13 – Ванат, 24, Бенито, 48

Старт встречи был активным в исполнении обеих команд. Хозяева даже сумели забить быстрый мяч. На 13-й минуте "Ворскла" оформила гол в олдскульном стиле: Исенко выбил от ворот, Степанюк в верховой борьбе сбросил на Кане, а тот пасом вывел партнера на свидание с Нещеретом – форвард точно пробил в угол.

Гол раскрыл игру еще больше. "Динамовцы" прибавили обороты, чтобы отыграться. Вот Буяльский пробил с полукруга штрафной (неточно), а Бенито головой ударил рядом со штангой после углового. В ответ Сефери в контратаке зряче бил в дальней из угла штрафной зоны, но Нещерет перевел мяч за пределы поля.

На 24-й минуте "Динамо" все же забило усилиями Ваната. Форвард киевлян принял мяч на подступах к штрафной и мощным выстрелом левой метров с 20-ти отправил мяч под дальнюю штангу. Прыжок Исенко, хоть и был эффектным, но бесполезным – 1:1!

Еще до перерыва у соперников было несколько возможностей, чтобы забить больше. Кане не смог переиграть Нещерета из пределов штрафной, когда того на позицию вывел Степанюк. Дальше Скляр с нескольких метров не смог замкнуть передачу пяткой от Олейника. Удар же Кабаева вратарь полтавчан отбил на угловой.

На старте второй половины "Динамо" вышло вперед. Гол пришел с правого фланга гостей, где подключился Тымчик и навесил на линию вратарской. Исенко неловко выпустил мяч из рук, а Бенито в два касания отправил сферу в сетку.

На 65-й минуте нигериец едва не оформил дубль. Вингер "бело-синих" убежал на ворота с центра поля, но, пытаясь перебросить мяч через Исенко, пробил выше перекладины. Акцент в игре постепенно сместился на борьбу между двумя штрафными площадками. Поспособствовала этому и воздушная тревога, прервавшая матч более чем на полчаса.

Фактически в финальные минуты "Ворскла" создала всего один момент, чтобы вырвать ничью. Это Бацула с левого фланга навесил в район вратарской, где Степанюк пытался пробить. Но акцентированный удар нанести так и не смог. Как следствие победа осталась за "Динамо".