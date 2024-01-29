"Динамо" зазнало поразки від гранда Польщі на турецьких зборах

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Легія" – 1:3

Голи: Пономаренко, 34 – Мучі, 31, Аугустиняк, 45, Крамер, 55

Підопічні Олександра Шовковського спробували заволодіти ініціативою з перших хвилин. Кияни намагалися контролювати м'яч, а польські "армійці" активним пресингом нівелювали спроби грати коротко. Тож довелося "вантажити" м'яч вперед.

Поступово запал "Динамо" згас, тож до активніших дій перейшов польський гранд. Контроль м'яча на чужій половині поля призвів до забитого м'яча після завершення третини зустрічі. Це Влошек вивірено навісив із правого флангу, а Мучі головою замкнув ближню стійку.

"Біло-сині" швидко прийшли до тями. "Динамо" після пропущеного м'яча перейшло в позиційну атаку та відновило паритет за якихось три хвилини. Це Кабаєв виконав із лівого флангу передачу в штрафний майданчик, а Пономаренко в дотик відправив м'яч під дальню стійку.

Та на перерву лідером судилося піти "Легії". Варшавці оформили гол у роздягальню. На 45-й хвилині Аугустиняк отримав у межах карної зони передачу від Куна та в кілька дотиків зумів переправити м'яч у сітку воріт Бущана – 1:2.

У дебюті другої половини команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу резервний кіпер киян Моргун класно впорався з підступним пострілом Крамера в ближній кут. У відповідь Шапаренко після перехоплення наважився пробити з дистанції, але воротар "Легії" встиг повернутися до рамки.

А на 55-й хвилині польський гранд забив третій м'яч. Цього разу "допомогти" варшавцям узявся Сирота. Центрбек "Динамо" так і не зміг зупинити передачу собі за спину, тож Крамер вирвався на оперативний простір і відправив м'яч у кут воріт Моргуна.

У фінальні півгодини обидві команди нечасто навідувалися до чужих штрафних майданчиків. Фактично "Динамо" та "Легія" змарнували ще по нагоді забити. Зокрема, Моргун на 72-й хвилині витягнув із дев'ятки дальній постріл Росолека. Натомість кияни не змогли організувати взяття воріт для Ваната після необачного виходу воротаря за межі власних володінь.

Отже, цифри на табло так і не змінилися. "Динамо" зазнало другої поразки в двох контрольних матчах на зборах. Наступний спаринг "біло-сині" зіграють проти ташкентського "Пахтакора" 30 січня.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Караваєв, Дячук, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Рамадані, Царенко, Кабаєв, Діалло, Пономаренко