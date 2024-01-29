"Динамо" потерпело поражение от гранда Польши на турецком сборе

Контрольный поединок

"Динамо" – "Легия" – 1:3

Голы: Пономаренко, 34 – Мучи, 31, Аугустиняк, 45, Крамер, 55

Подопечные Александра Шовковского попытались завладеть инициативой с первых минут. Киевляне пытались контролировать мяч, а польские "армейцы" активным прессингом нивелировали попытки играть коротко. Пришлось "грузить" мяч вперед.

Постепенно пыл "Динамо" погас, поэтому к более активным действиям перешел польский гранд. Контроль мяча на чужой половине поля привел к забитому мячу после завершения трети встречи. Это Влошек выверенно навесил с правого фланга, а Мучи головой замкнул ближнюю штангу.

"Бело-синие" быстро пришли в себя. "Динамо" после пропущенного мяча перешло в позиционную атаку и восстановило паритет через три минуты. Это Кабаев выполнил с левого фланга передачу в штрафную, а Пономаренко в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

Но на перерыв лидером суждено было уйти "Легии". Варшавцы оформили гол в раздевалку. На 45-й минуте Аугустиняк получил в пределах штрафной зоны передачу от Куна и в несколько касаний сумел переправить мяч в сетку ворот Бущана – 1:2.

В дебюте второй половины команды обменялись опасными моментами. Сначала резервный кипер киевлян Моргун классно справился с коварным выстрелом Крамера в ближний угол. В ответ Шапаренко после перехвата решился пробить с дистанции, но вратарь "Легии" успел вернуться в рамку.

А на 55-й минуте польский гранд забил третий мяч. В этот раз "помочь" варшавцам взялся Сирота. Центрбек "Динамо" так и не смог остановить передачу себе за спину, поэтому Крамер вырвался на оперативное пространство и отправил мяч в угол ворот Моргуна.

В финальные полчаса обе команды нечасто наведывались в чужие штрафные площадки. Фактически "Динамо" и "Легия" упустили еще по возможности забить. В частности, Моргун на 72-й минуте вытащил из девятки дальний выстрел Росолека. В свою очередь киевляне не смогли организовать взятие ворот для Ваната после опрометчивого выхода вратаря за пределы собственных владений.

Так что цифры на табло так и не изменились. "Динамо" потерпело второе поражение в двух контрольных матчах на сборах. Следующий спарринг "бело-синие" сыграют против ташкентского "Пахтакора" 30 января.

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Караваев, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко