"Динамо" завершило тренувальні збори в Туреччині: як гранд дістанеться до Києва

Основа та юнацька команда київського "Динамо" завершили в турецькій Антальї підготовку до другої частини сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Навчально-тренувальний збір вітчизняного гранда тривав із 20 січня. Підопічні Мірчі Луческу та Ігоря Костюка чергували тренування та контрольні поєдинки.

У понеділок вранці "динамівці" вилетіли з Антальї до Кишинева. З молдовської столиці футболісти поїдуть до Києва автобусами. На клубній базі у Віті-Литовській кияни завершать підготовку до старту другого кола Прем'єр-ліги – 3 березня юніори зіграють із "Інгульцем" U-19, а 4 березня зустрінуться основні команди.

За час тренувальних зборів на турецькій землі "Динамо" зіграло 14 спарингів. Хлопці Луческу здобули 7 перемог, звели внічию 4 матчі та в трьох поєдинках зазнали поразки. Найкращим бомбардиром "біло-синіх" став Олександр Караваєв (4 м'ячі).

Перше коло УПЛ "Динамо" завершило на 3-й сходинці в чемпіонаті, маючи в активі 30 очок. Попереду столичного гранда – "Шахтар" (30 пунктів) і "Дніпро-1" (35). Щоправда, "гірники" провели на матч менше, а "спортклубівці" – на два.

Раніше "Динамо" внесло трьох нових виконавців до заявки на весняну частину вітчизняної першості. Шанси закріпитися в обоймі киян отримали оборонці Дячук і Єременко, а також вінгер Волошин. Останній відіграв перше коло в "Кривбасі", за який провів 13 матчів УПЛ (4 голи).