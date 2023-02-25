ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" дозаявило спадкоємців Забарного та Циганкова на друге коло УПЛ

Новость на русском →
Київ, Субота 25 лютого 2023 14:00
"Динамо" дозаявило спадкоємців Забарного та Циганкова на друге коло УПЛ Фото: Назар Волошин провів перше коло в "Кривбасі" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Після активного зимового трансферного вікна київське "Динамо" оновило заявку команди на чемпіонат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Прем'єр-ліги.

"Біло-сині" внесли трьох нових виконавців до заявки на весняну частину вітчизняної першості. Шанси закріпитися в обоймі киян отримали оборонці Максим Дячук і Владислав Єременко, а також вінгер Назар Волошин.

Останній наразі отримав найбільше досвіду. Перше коло він провів у складі "Кривбаса". Волошин зіграв 13 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі. Вихованець "Динамо" може зіграти на обох флангах атаки та конкуруватиме за місце, що стала вакантним після продажу Циганкова до іспанської "Жирони".

Натомість Дячук провів половину сезону 2022/23 у складі "Олександрії". Там він встиг зіграти 5 поєдинків УПЛ. У столиці центрбек боротиметься за позицію проданого в англійський "Борнмут" Забарного. Натомість 18-річний Єременко на дорослому рівні ще не виступав.

"Динамо" відновить сезон 4 березня. У Києві команда Мірчі Луческу прийме петровський "Інгулець". Після першого кола "біло-сині" посідають 3-тє місце, набрали 30 очок і відстають на п'ять пунктів від "Дніпра-1", який провів на матч менше.

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ауду" з Латвії на зборах у турецькій Антальї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни