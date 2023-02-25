"Динамо" дозаявило спадкоємців Забарного та Циганкова на друге коло УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Прем'єр-ліги .

"Біло-сині" внесли трьох нових виконавців до заявки на весняну частину вітчизняної першості. Шанси закріпитися в обоймі киян отримали оборонці Максим Дячук і Владислав Єременко, а також вінгер Назар Волошин.

Останній наразі отримав найбільше досвіду. Перше коло він провів у складі "Кривбаса". Волошин зіграв 13 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі. Вихованець "Динамо" може зіграти на обох флангах атаки та конкуруватиме за місце, що стала вакантним після продажу Циганкова до іспанської "Жирони".

Натомість Дячук провів половину сезону 2022/23 у складі "Олександрії". Там він встиг зіграти 5 поєдинків УПЛ. У столиці центрбек боротиметься за позицію проданого в англійський "Борнмут" Забарного. Натомість 18-річний Єременко на дорослому рівні ще не виступав.

"Динамо" відновить сезон 4 березня. У Києві команда Мірчі Луческу прийме петровський "Інгулець". Після першого кола "біло-сині" посідають 3-тє місце, набрали 30 очок і відстають на п'ять пунктів від "Дніпра-1", який провів на матч менше.