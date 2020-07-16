Динамо - Зоря: прогноз на ключовий матч за Лігу чемпіонів

Фото: "Динамо" - "Зоря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Фахівці вважають киян фаворитами у боротьбі за срібло УПЛ

Основні претенденти на срібло УПЛ "Динамо" та "Зоря" зійдуться у передостанньому турі чемпіонату. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися матч можна на телеканалі "2+2".

16 липня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, перевага у цій ключовій боротьбі за друге місце в турнірній таблиці на стороні київської команди. Так, перемога "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 1,70, а ймовірність успіху "Зорі" становить 4,40. Нічийний результат оцінюється показником 3,90.

Турнірна ситуація

За два тури до завершення чемпіонату України "Зоря" з 56 очками посідає друге місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Динамо" на один пункт. Таким чином, майбутня зустріч матиме важливе значення у контексті боротьби за потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Також на срібло чемпіонату претендує чернігівська "Десна", в активі якої 55 пунктів.

Розклади

Команда Віктора Скрипника у випадку перемоги завоює історичні для себе срібні нагороди, а "Динамо" ж може посісти сходинку, нижче другої, вперше із сезону 2013/14.

Підопічні Олексія Михайличенка також в разі успіху вийдуть на друге місце, але, щоб залишитися на ньому за підсумками сезону, необхідно буде перемагати в останньому турі проти "Колоса".

Нічийний результат подарує надію для "Десни", але чернігівській команді необхідно буде вигравати свої два матчі на фініші чемпіонату.

Нагадаємо, раніше "Динамо" стало володарем Кубку України, як наслідок, отримавши пряму путівку у групову стадію Ліги Європи.