"Динамо" – "Зальцбург": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25 зустрінеться з австрійським "Зальцбургом".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00. У цифровому мовленні Т2 матч віце-чемпіона України не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Передматчева студія там розпочнеться о 20:40. Компанію ведучим Олександрі Кучеренку та Володимиру Кобелькову складуть екс-лідер "Динамо" Олександр Головко та шоумен Анатолій Анатоліч. Коментаторами поєдинку будуть Сергій Лук'яненко та Владислав Шалота. Переможець двоматчевого протистояння поповнить список учасників основної сітки Ліги чемпіонів. Другий поєдинок відбудеться 27 серпня на австрійській землі.