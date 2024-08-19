"Динамо" – "Зальцбург": УЄФА обрав нефартового арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив суддівській бригаді зі Швейцарії поєдинок між київським "Динамо" та австрійським "Зальцбургом" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Вчитель зі Шюбельбаха Сандро Шьорер буде головним рефері матчу. Йому в ролях лайнсменів допоможуть співвітчизники Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Четвертим арбітром став швейцарець Ліонель Чуді. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Федаї Сан і Йоганнес фон Мандах зі Швейцарії.

Шьорер 5 разів працював на поєдинках українських команд. Луганська "Зоря", збірна України U-17 та полтавська "Ворскла" не здобули жодної перемоги на трьох і лише двічі звели матчі внічию. Найдошкульнішою поразкою під пильним оком швейцарця стало фіаско "Зори" проти віденського "Рапіда" в кваліфікації Ліги Європи 2021/22.

"Динамо" на шляху в останню стадію кваліфікації головного єврокубка пройшло белградський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс". Натомість "Зальцбург" вибив нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3). Переможець протистояння позмагається в основній сітці оновленої Ліги чемпіонів.