"Динамо" – "Зальцбург": УЄФА обрав нефартового арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив суддівській бригаді зі Швейцарії поєдинок між київським "Динамо" та австрійським "Зальцбургом" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.
Вчитель зі Шюбельбаха Сандро Шьорер буде головним рефері матчу. Йому в ролях лайнсменів допоможуть співвітчизники Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Четвертим арбітром став швейцарець Ліонель Чуді. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Федаї Сан і Йоганнес фон Мандах зі Швейцарії.
Шьорер 5 разів працював на поєдинках українських команд. Луганська "Зоря", збірна України U-17 та полтавська "Ворскла" не здобули жодної перемоги на трьох і лише двічі звели матчі внічию. Найдошкульнішою поразкою під пильним оком швейцарця стало фіаско "Зори" проти віденського "Рапіда" в кваліфікації Ліги Європи 2021/22.
"Динамо" на шляху в останню стадію кваліфікації головного єврокубка пройшло белградський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс". Натомість "Зальцбург" вибив нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3). Переможець протистояння позмагається в основній сітці оновленої Ліги чемпіонів.
До слова, раніше "Динамо" переграло "Карпати" в рамках Прем'єр-ліги.
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