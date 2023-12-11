"Динамо" закрило рік непростою перемогою в дербі Києва

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Динамо" – "Оболонь" – 2:0

Голи: Беніто, 67, Ванат, 89 (пенальті)

Вилучення: Вовкун, 13 (О, пряма червона картка), Мороз, 84 (О, друга жовта картка)

Команда Олександра Шовковського взяла м'яч під контроль із перших хвилин. Спершу здалося, що "пивовари" знайшли протидію випадам "Динамо". Однак, на 13-й хвилині сталася катастрофа в обороні "Оболоні" – Вовкун проґавив ривок Ваната та змушений був фолити на червону картку.

У більшості "біло-сині" почали регулярно створювати небезпечні моменти. Ось Бражко після розіграшу штрафного пробив над поперечиною. Далі Ванат головою після навісу Буяльського не поцілив у дальній кут. А ще одна атака за участю цього ж дуету завершилася сейвом Кичака ногами.

На старті другої половини нагадали про себе Волошин і Шапаренко. Перший перевірив пильність голкіпера дальнім ударом – воротар перевів м'яч над поперечиною. Натомість другий після подачі Бражка з правого флангу головою пробив точнісінько в Кичака.

Зрештою, зіграв джокер Шовковського. На 62-й хвилині Беніто з'явився на полі, замінивши Волошина, а вже за п'ять хвилин опинився в обіймах партнерів. Нігерієць підхопив м'яч на лінії штрафного майданчика після відскоку та пробив у "будиночок" кіперу.

"Динамо" продовжило атакувати й після забитого м'яча. Зрештою, номінальні господарі подвоїли перевагу під завісу зустрічі. Буяльський заробив одинадцятиметровий, а Ванат із позначки впевнено переграв Кичака – 2:0 у підсумку.

Завдяки перемозі "Динамо" зимуватиме на 5-й сходинці УПЛ. Кияни набрали 28 очок і мають три поєдинки в запасі в порівнянні з "Кривбасом", "Дніпром-1" (по 34 пункти) та "Поліссям" (32). "Оболонь" пішла на паузу на 13-й позиції (14 очок).