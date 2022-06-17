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"Динамо" вышло из отпуска и устроило медобследование футболистам

Фото: "Динамовцы" ждут обследования в клинике (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Первая команда, тренерский штаб и персонал "Динамо" вернулись в Киев для старта подготовки к грядущему сезону. Первая группа игроков прошла традиционное медобследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

На медосмотр в первый день прибыли 11 украинцев: Андриевский, Антюх, Беседин, Беловар, Близниченко, Бойко, Бражко, Бурда, Буяльский, Викентий и Назар Волошины. Остальные исполнители будут иметь медицинское обследование 18 июня.

"Сегодня вечером динамовцы, проходившие медобследование, проведут тренировку на базе в Конча-Заспе. Другая группа также имела и утреннее занятие. Также двукратная работа запланирована и на завтра", - говорится в сообщении.

"Динамо", скорее всего, проведет в Киеве неделю. 22 июня руководство отечественного гранда запланировало переезд в Румынию, откуда команда отправится на тренировочный сбор в Швейцарию.

Официально сезон 2022/23 для "бело-синих" начнется 19 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче". Домашний матч киевляне вероятно проведут в Польше.

Напомним, что "Динамо" запланировало минимум два спарринга с клубами Швейцарии.

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