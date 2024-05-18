"Динамо" впевнено здолало "Кривбас" на старті туру УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 29-й тур

"Динамо" – "Кривбас" – 3:1

Голи: Ванат, 4 (пенальті), Шапаренко, 6, Дубінчак, 81 – Твердохліб, 19

Активний старт зустрічі від "біло-синіх" обернувся двома голами в стартові десять хвилин. Спершу Ванат упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Ярмоленка. А потім Шапаренко протягнув м'яч до кута штрафного та влучно пробив у дальній кут.

Команда Юрія Вернидуба доволі швидко прийшла до тями. "Кривбас" провів серію атак і зумів скоротити відставання ще до середини першої половини. Це Твердохліб головою замкнув на дальній стійці навіс Бандейри з правого флангу.

До кінця тайму криворіжці створили ще кілька моментів. Ось Вакулко здалеку пробив повз стійку. Далі Дібанго з гострого кута не зміг переграти Бущана. Потім Твердохліб після кутового пробив повз ворота головою. "Динамо" відповіло ударом Дубінчака з передачі Ваната – вище воріт.

Після перерви "Кривбас" продовжив шукати щастя біля володінь киян. Зокрема, постріл Бандейри з дистанції пройшов над воротами, а Прінс пробив у Бущана після навісу. Господарі ж створили момент зусиллями Буяльського, який зреагував на відскок, але пробив у стійку.

Зрештою, "Динамо" відзначилося втретє. На 81-й хвилині Волошин на правому куті воротарського майданчика відкинув м'яч Дубінчаку після навісу з лівого флангу. Оборонцю залишилося лише не схибити в порожні ворота криворіжців – 3:1 у підсумку.

Завдяки перемозі "Динамо" збільшило відрив від третього місця в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського набрали 66 очок і за тур до фінішу чемпіонату на 12 пунктів випереджають "Кривбас". Криворізький колектив не опуститься нижче 3-ї сходинки.