"Динамо" впевнено пройшло "Марібор" в Юнацькій лізі УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, "шлях чемпіонів", 2-й раунд, другий матч

"Марібор" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Корен, 75 – Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49

Кияни були явними фаворитами пари, проте перший матч у Києві несподівано завершився миром (1:1). До того ж, "біло-синім" довелося відіграватися. З оглядом на це, гра-відповідь у Словенії очікувалася з деяким побоюванням.

Динамівці почали гру дуже активно. Вже до 12-ї хвилини вони встигли виконати три кутових та один штрафний. Проте, безуспішно. І надалі саме гості вели гру: воротам словенців загрожували Іщенко, Саленко та Пономаренко. У складі господарів найактивнішим був Агбеко, якого кияни частенько могли зупинити лише з допомогою фолів.

Найнебезпечніший момент у основний час першого тайму створили футболісти "Марібора". На 27-й хвилині Корен підступно пробив низом, але кіпер "біло-синіх" Суркіс зіграв надійно.

А вже у компенсовані арбітром хвилини динамівці досягли свого. Один з найактивніших у їхньому складі – Редушко, відкрив рахунок після передачі Пономаренка. 1:0 – на користь гостей з класичним голом у роздягальню.

Лише розпочався другий тайм, як у ворота словенців влетів другий м'яч, а потім і третій. Це Пономаренко оформив дубль за три хвилини. Фактично гра була зроблена, проте кияни продовжували атакувати.

Доводити рахунок до 4:0 просто зобов'язаний був Кремчанин, але не влучив по м'ячу у вигідній позиції. У заключній фазі гри в динамівців було чимало моментів різного ступеню гостроти. Забивати могли той же Кремчанин (і неодноразово), Саленко, Осипенко, Редушко.

Кияни не забили і отримали гол у відповідь. На 75-й хвилині нападник "Марібора" Корен один м'яч відіграв.

Фінальні хвилини саме "Динамо" провело в атаках. Але зусилля Пономаренка, який дуже хотів зробити хет-трик, та його партнерів результату вже не принесли.

"Динамо" впевнено пройшло свого першого суперника в Юнацькій лізі та потрапило до числа учасників наступного раунду. Тут вони отримали більш серйозного опонента – австрійський "Рапід", що за сумою двох матчів здолав португальську "Брагу" (0:0 та 3:2).