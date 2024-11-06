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"Динамо" уверенно прошло "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА

Марибор, Среда 06 ноября 2024 19:56
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"Динамо" уверенно прошло "Марибор" в Юношеской лиге УЕФА Фото: Противостояние киевлян со словенцами свершилось в пользу "бело-синих" (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская команда киевского "Динамо" обыграла словенский "Марибор" U-19 и вышла в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, "Путь чемпионов", 2-й раунд, второй матч

"Марибор" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Корен, 75 – Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49

Киевляне были явными фаворитами пары, однако первый матч в Киеве неожиданно завершился миром (1:1). К тому же "бело-синим" пришлось отыгрываться. Учитывая это, ответная игра в Словении ожидалась с некоторой опаской.

Динамовцы начали игру очень активно. Уже к 12-й минуте они успели выполнить три угловых и один штрафной. Тем не менее, безуспешно. И дальше именно гости вели игру: воротам словенцев угрожали Ищенко, Саленко и Пономаренко. В составе хозяев наиболее активным был Агбеко, которого киевляне частенько могли остановить только с помощью фолов.

Самый опасный момент в основное время первого тайма создали футболисты "Марибора". На 27-й минуте Корен коварно пробил низом, но кипер "бело-синих" Суркис сыграл надежно.

А уже в компенсированные арбитром минуты динамовцы добились своего. Один из самых активных в их составе – Редушко, открыл счет после передачи Пономаренко. 1:0 – в пользу гостей с классическим голом в раздевалку.

Лишь начался второй тайм, как в ворота словенцев влетел второй мяч, а затем и третий. Это Пономаренко оформил дубль за три минуты. Фактически игра была сделана, однако киевляне продолжали атаковать.

Доводить счет до 4:0 просто обязан был Кремчанин, но не попал по мячу в выгодной позиции. В заключительной фазе игры у динамовцев было немало моментов разной степени остроты. Забивать могли тот же Кремчанин (и не раз), Саленко, Осипенко, Редушко.

Киевляне не забивали и получили ответный гол. На 75-й минуте нападающий "Марибора" Корен один мяч отыграл.

Финальные минуты именно "Динамо" провело в атаках. Но усилия Пономаренко, который очень хотел сделать хет-трик, и его партнеров результата уже не принесли.

"Динамо" уверенно прошло своего первого соперника в Юношеской лиге и попало в число участников следующего раунда. Здесь они получили более серьезного оппонента – австрийский "Рапид", по сумме двух матчей одолевший португальскую "Брагу" (0:0 и 3:2).

Ранее "Шахтер" одолел "Янг Бойз" в Юношеской лиге УЕФА.

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