"Динамо" вирвало перемогу в ЛНЗ у гольовому фестивалі Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

ЛНЗ – "Динамо" – 2:4

Голи: Бойко, 61 (пенальті), Прядун, 90+1 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77 (пенальті), Н. Волошин, 90+4

Ще до старту зустрічі було зрозуміло, що для подолання редутів господарів киянам доведеться поклатися на дальні удари. Та навряд хтось міг припустити, що ця зброя спрацює вже на 3-й хвилині. Це Бражко наважився пробити метрів із 30-ти та розкішно поклав під стійку.

"Динамівці" спробували розвинути свою перевагу. Ось Буяльський перевірив пильність Пенькова ударом під поперечину, а постріл Діалло голкіпер відбив убік. Осмілів і ЛНЗ – діагональні спроби Пасіча та Хобленка просвистіли повз дальні стійки.

Перед перервою двічі в епіцентрі подій опинився Наумець. Спершу вінгер черкащан класно змістився з флангу до центру та пробив під поперечину – сейв Бущана. А згодом накрутив трьох оборонців, але пробив повз ворота з меж штрафного майданчика.

Таке завершення першої половини додало ЛНЗ наснаги на початку другого тайму. Кілька цікавих випадів таки призвели до помилки "Динамо" в обороні, коли Караваєв зіграв рукою у власному штрафному після прострілу з правого флангу атаки черкащан. До позначки підійшов Бойко та впевнено розвів м'яч і Бущана по різних кутах.

Розсерджений столичний колектив узявся до справи заново. Серія атак "біло-синіх" призвела до двох голів упродовж п'яти хвилин. Перший став наслідком індивідуальної майстерності Ярмоленка, який у фірмовому стилі переклав м'яч під ліву й пробив у дальній нижній кут. Натомість Буяльський реалізував одинадцятиметровий за фол проти Дубінчака.

Фінальні хвилини запам'яталися відкритим футболом. "Динамо" намагалося довести рахунок до розгромного, а футболісти ЛНЗ раз у раз норовили впіймати киян у контратаках. Вдалося на першій доданій, коли Прядун головою замкнув навіс Норенкова. Та "біло-сині" відповіли своїм голом – блискавична контратака киян завершилася передачею Беніто Волошину на порожні ворота.

Більше команди не забивали. Команда Мірчі Луческу піднялася в топ-4 Прем'єр-ліги (12 очок) і завдяки матчам у запасі залишається тіньовим лідером першості. Натомість ЛНЗ поки зупинився в середині турнірной таблиці УПЛ (7 пунктів).