ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Чорноморець" розтрощив "Олександрію", "Оболонь" розписала нічию з "Вересом"

П'ятниця 22 вересня 2023 20:58
UA EN RU
УПЛ: "Чорноморець" розтрощив "Олександрію", "Оболонь" розписала нічию з "Вересом" Фото: "Моряки" влаштували феєрію на Кіровоградщині (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Восьмий тур української Прем'єр-ліги стартував матчами в Києві та Олександрії. Одеський "Чорноморець" здобув розгромну перемогу над "Олександрією", а київська "Оболонь" і рівненський "Верес" переможця не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Оболонь" – "Верес" – 0:0

"Олександрія" – "Чорноморець" – 1:5

Голи: Кравченко, 73 – Єрмаков, 11, Штогрин, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77

У столиці "пивовари" захопили ініціативу з перших хвилин. До перерви кияни змарнували низку нагод відкрити рахунок. Найреальніші моменти – нереалізований Краснопіром вихід віч-на-віч і потужний постріл Черненка в поперечину воріт рівнян зі стандарту.

У другій половині "Верес" вирівняв становище. З'явилися і моменти – Сікейра в гордій самотності не зумів замкнути дальню стійку. А Гайдучик на 72-й хвилині навіть оформив гол після втечі з центра поля, але забитий м'яч не зарахували через офсайд. Забити командам так і не вдалося.

Зате справжній голепад стався в Олександрії. Щоправда, тон задали одесити. "Моряки" ще до перерви шокували господарів чотирма голами. Відкрив рахунок "Чорноморець" за першої ж нагоди, коли Єрмаков зіграв на добиванні після кутового.

Заспів оборонця підтримали й інші. Спершу Штогрин замкнув чудовий простріл Дади. Далі Кузик у центрі штрафного розібрався з голкіпером за пасивності оборони, а перед перервою Бойчук спокійно добив м'яч у сітку після сейву воротаря. У другому таймі команди забили по м'ячу – "жовто-чорні" розмочили рахунок зусиллями Кравченка, але Хадіда головою встановив переможну крапку.

Упевнена перемога вивела "Чорноморець" на другу сходинку в турнірі. Команда Романа Григорчука набрала 15 очок. Натомість "Олександрія" з 6-матчевою серією без перемог залишилася в нижній половині таблиці (8 пунктів). Там же розташувались і "Оболонь" (6 очок) із "Вересом" (5).

До слова, Україна втратила ще одну позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Оболонь УПЛ Чемпионат Украины Черноморец Александрия
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою