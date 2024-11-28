"Динамо" – "Вікторія": прогноз на матч Ліги Європи

Київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" з чеського Пльзеня в 5-му турі основного раунду Ліги Європи 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Вікторія" відбудеться 28 листопада в Гамбурзі. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Фахівці контори Favbet не змогли обрати фаворита протистояння. На перемогу команди Олександра Шовковського заклали коефіцієнт 2,76. Натомість на потенційний успіх чеського гранда – фактично ідентичний кеф 2,75. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,20.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, упевнена перемога "Динамо" (2:0) збільшить виграш у 11,5 разів. Персональні фанати Владислава Ваната розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль форварда з перспективним кефом 16,00.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри. Коефіцієнт на перемоги киян і "Вікторія" взагалі однаковий та склав 2,70. Поставити на підсумкову нічию можна з аналогічним балом 3,20.

Сміливим варіантом буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів зі солідним кефом 15,00. Цікава ідея – поставити на червону картку в складі "Динамо" або "Вікторії" – з промовистим коефіцієнтом 4,50.

"Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Команда Олександра Шовковського зазнала чотирьох поразок на груповому етапі турніру. Спершу "біло-сині" йшли по низхідній, пропускаючи на м'яч менше від римського "Лаціо" (0:3), німецького "Хоффенхайма" (0:2) та "Роми" (0:1).

Однак, у 4-му турі "Динамо" зазнало фіаско в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Дубінчак.

Наразі "Динамо" посідає останнє місце в зведеній турнірній таблиці Ліги Європи. Компанію "біло-синім" склав "Маккабі" з Тель-Авіва, який теж програв усі поєдинки та змушений грати домашні матчі за межами батьківщини.