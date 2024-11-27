"Динамо" з хет-триком зірочки розтрощило чемпіонів Косова в Юнацькій лізі УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, "шлях чемпіонів", 3-й раунд, перші матчі

"Динамо" U-19 – "2 Корріку" U-19 – 5:0

Голи: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пенальті), Андрейко, 90+4

"Біло-сині" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Утім, перетворити перевагу в голи підопічним Ігоря Костюка вдалося лише після екватора першого тайму. Спершу Осипенко результативно зреагував на відскок у чужому штрафному, а потім Пономаренко замкнув простріл Дикого.

У другій половині "Динамо" U-19 продовжило контролювати перебіг подій. "Біло-синім" вдалося оформити ще три м'ячі. В обох випадках в обіймах одноклубників опинився головний бомбардир юнацької команди столичного гранда – Пономаренко.

На 58-й хвилині форвард киян головою переправив у ворота навіс із лівого флангу. А на 73-й хвилині оборонець косоварів збив Пономаренка у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та впевнено реалізував одинадцятиметровий. Добив "2 Корріку" Андрейко в доданий арбітром час.

Матч-відповідь зіграють 11 грудня. Переможець протистояння вийде в плей-офф турніру. Там 10 найсильніших команд зі "шляху чемпіонів" приєднаються до 22-ти найкращих колективів зі "шляху Ліги чемпіонів". Серед них може опиниться і донецький "Шахтар" U-19.

У попередньому раунді юнацька команда "Динамо" здолала словенський "Марібор" U-19 (1:1, 3:1). Раніше "біло-сині" U-19 вилітали в 1/8 фіналу змагань (2016/17, 2018/19, 2021/22). Востаннє кияни виступали в єврокубку якраз у кампанії 2021/22, коли поступилися лісабонському "Спортінгу".