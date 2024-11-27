"Динамо" – "Вікторія": де дивитися матч Ліги Європи

Матч "Динамо" – "Вікторія" відбудеться 28 листопада в Гамбурзі. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки загального раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – платформа MEGOGO. Коментуватимуть матч Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко

О 18:50 онлайн-сервіс розпочне передматчеву студію. У гості до ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова завітають колишні футболісти збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший" в передплатах "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

"Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Чотирьох поразок на груповому етапі турніру зазнала команда Олександра Шовковського."Біло-сині" спершу покращували результати, пропускаючи щоразу на м'яч менше: три – від римського "Лаціо", два – від німецького "Хоффенхайма", а потім один – від "Роми".

Проте, в 4-му турі "Динамо" зазнало дошкульної поразки в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Дубінчак за фол фактично за межами поля.

На цей момент "Динамо" йде останнім у зведеній турнірній таблиці Ліги Європи. Товаришем "біло-синіх" по нещастю став "Маккабі" з Тель-Авіва, який теж змушений грати домашні матчі за межами батьківщини та програв усі чотири поєдинки.