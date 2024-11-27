"Динамо" – "Виктория": где смотреть матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – "Виктория" состоится 28 ноября в Гамбурге. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все поединки общего раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнир – платформа MEGOGO. Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко

В 18:50 онлайн-сервис начнет предматчевую студию. В гости к ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову придут бывшие футболисты сборной Украины – Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" в подписках "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Четыре поражения на групповом этапе турнира потерпела команда Александра Шовковского. "Бело-синие" сначала улучшали результаты, пропуская каждый раз на мяч меньше: три – от римского "Лацио", два – от немецкого "Хоффенхайма", а затем один – от " Ромы".

Однако, в 4-м туре "Динамо" потерпело болезненное поражение в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дубинчак за фол фактически за пределами поля.

В этот момент "Динамо" идет последним в сводной турнирной таблице Лиги Европы. Товарищем "бело-синих" по несчастью стал "Маккаби" из Тель-Авива, который тоже вынужден играть домашние матчи за пределами родины и проиграл все четыре поединка.