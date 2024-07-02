UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" виграло таємний спаринг у новачка УПЛ

Фото: Олександр Піхальонок (у центрі) доклався до четвертого забитого м'яча киян (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" розгромило "Інгулець" з Петрова в неанонсованому контрольному поєдинку на заміській тренувальній базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Інгулець" – 4:0

Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов, ??

 

Повели в рахунку "біло-сині" під завісу першої половини. Це Брагару потужним ударом замкнув простріл Волошина з правого флангу. На старті ж другої половини Пашко з другої спроби переграв голкіпера в межах штрафного майданчика.

Розгромним рахунок став на 56-й хвилині, коли Лонвейк після передачі Пашка розписався у воротах петровців метрів із десяти. Добив "Інгулець" Попов, який головою переправив м'яч у сітку після навісу Піхальонка та дотику Супряги.

Тренерський штаб "Динамо" задіяв у поєдинку 25 виконавців. Зокрема, хвилини ігрового часу отримали літні новачки Брагару та Піхальонок. Натомість центрбек Себальйос спаринг пропустив.

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Олександра Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпіонат УкраїниУПЛ