"Динамо" выиграло тайный спарринг у новичка УПЛ

Киевское "Динамо" разгромило "Ингулец" из Петрово в неанонсированном контрольном поединке на загородной тренировочной базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Контрольный поединок

"Динамо" – "Ингулец" – 4:0

Голы: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов, ??

Повели в счете "бело-синие" под занавес первой половины. Это Брагару мощным ударом замкнул прострел Волошина с правого фланга. На старте второй половины Пашко со второй попытки переиграл голкипера в пределах штрафной площадки.

Разгромным счет стал на 56-й минуте, когда Лонвейк после передачи Пашко расписался в воротах петровцев метров из десяти. Добил "Ингулец" Попов, который головой переправил мяч в сетку после навеса Пихалеонка и касания Супряги.

Тренерский штаб "Динамо" задействовал в поединке 25 исполнителей. В частности, минуты игрового времени получили пожилые новички Брагару и Пихаленок. В свою очередь центрбек Себальос спарринг пропустил.

Ранее "Динамо" обнародовало список спарринг-партнеров на июль. Команда Александра Шовковского запланировала контрольные поединки с немецкими "Падерборном" и "Шальке", а также датским "Брондбю". Первый матч – 10 июля.