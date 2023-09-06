"Динамо" відпустило легіонера в Азербайджан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

23-річний фланговий виконавець покинув чемпіонат України. Мінімум нинішній сезон він проведе в азербайджанській Прем'єр-лізі.

Перріс орендований "Сабахом" до кінця кампанії 2023/24. Контракт ямайця з "Динамо" чинний до літа 2026 року. Восени минулоріч "біло-сині" віддали за нього 1 млн євро словенському "Коперу".

Пробитися до основної обойми "Динамо" Перріс за цей рік не зумів. Він провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. У нинішньому сезоні вінгер зіграв лише 15 хвилин у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій (3:1).

"Динамо" на старті сезону 2023/24

У чемпіонаті України підопічні Мірчі Луческу розпочали з двох перемог – над "Минаєм" (4:1) і "Оболонню" (4:2). У четвертому турі кияни поступилися "Чорноморцю" (2:3), а ще три матчі гранда перенесли.

Шлях на євроарені "Динамо" розпочали з 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Там столичний колектив пройшов "Аріс" із грецьких Салонік (0:1, 3:1). Потім у плей-офф кваліфікації кияни вилетіли від стамбульського "Бешикташа" (2:3, 0:1).

У літнє трансферне вікно "Динамо" повернуло до команди ветерана Андрія Ярмоленка та низку орендованих виконавців. Натомість кияни продали півзахисників Богдана Лєднєва ("Дніпро-1") та Сергія Сидорчука ("Вестерло").