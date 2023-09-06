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"Динамо" отпустило легионера в Азербайджан

Баку, Среда 06 сентября 2023 14:53
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"Динамо" отпустило легионера в Азербайджан Фото: Кахим Перрис не смог закрепиться в "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный вингер сборной Ямайки Кахим Перрис сменил киевское "Динамо" на бакинский "Сабах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний фланговый исполнитель покинул чемпионат Украины. Минимум нынешний сезон он проведет в азербайджанской Премьер-лиге.

Перрис арендован "Сабахом" до конца кампании 2023/24. Контракт ямайца с "Динамо" действует до лета 2026 года. Осенью прошлого года "бело-синие" отдали за него 1 млн евро словенскому "Коперу".

Пробиться в основную обойму "Динамо" Перрис за этот год не сумел. Он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 результативных передачи. В нынешнем сезоне вингер сыграл всего 15 минут в ответном матче квалификации Лиги конференций (3:1).

"Динамо" на старте сезона 2023/24

В чемпионате Украины подопечные Мирчи Луческу начали с двух побед – над "Минаем" (4:1) и "Оболонью" (4:2). В четвертом туре киевляне уступили "Черноморцу" (2:3), а еще три матча гранда перенесли.

Путь на евроарене "Динамо" начали с 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Там столичный коллектив прошел "Арис" из греческих Салоник (0:1, 3:1). Потом в плей-офф квалификации киевляне вылетели от стамбульского "Бешикташа" (2:3, 0:1).

В летнее трансферное окно "Динамо" вернуло в команду ветерана Андрея Ярмоленко и ряд арендованных исполнителей. В свою очередь киевляне продали полузащитников Богдана Леднева ("Днепр-1") и Сергея Сидорчука ("Вестерло").

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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